محافظ الإسماعيلية: حملات على المخابز البلدية وإغلاق المخالفة منها فورا

وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية في نطاق جميع القرى والمراكز، وإغلاق المخالف منها فورا، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناقش اللواء شريف بشارة في اجتماع لمتابعة منظومة ضبط الأسعار والأسواق، اليوم الأربعاء، بحضور نائبه المهندس أحمد عصام الدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، ومدير عام مديرية التموين والرقابة التموينية، ومدير جهاز حماية المستهلك بالإسماعيلية، شكاوى المواطنين والخاصة بعدم توافر السلع الغذائية الاستراتيجية واحتكار بعض التجار لها في مراكز ومدن القصاصين وأبوصوير والتل الكبير.

«بشارة»: تفعيل اللوائح لردع المخالفين

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه سيتم تفعيل اللوائح والقوانين الرادعة لضبط ومعاقبة المخالفين لمنع تكرار المخالفة والتصدي بكل حزم لمحتكري السلع؛ وذلك مراعاة للمواطن محدودي الدخل.

ووجَّه «بشارة» بتكثيف الحملات الرقابية اليومية المشتركة بين كل الجهات على أسواق ومحال تلك المراكز، والمتابعة اليومية لكل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والتأكد من تقديم السلع الغذائية بأسعار مناسبة وفي حال تخلفها عن تقديم الخدمة يتم غلقها بشكل فوري.

حصر للمخابز البلدية

وقال «بشارة»، إنه سيتم حصر المخابز البلدية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ومتابعتها بشكل يومي؛ من أجل التأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن البسيط محدودي الدخل، وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور عليها.