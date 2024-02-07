«الجيل»: توجيه الرئيس بحزمة إجراءات اجتماعية جديدة تؤكد سعيه لتخفيف معاناة المواطنين

وصف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية بأنها ضرورية.

زيادة أجور العاملين

ودعى «الشهابي» في تصريحاته لـ«الوطن» الحكومة بأجهزتها الأمنية والرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار وجشع التجار حتى تحقق الزيادات التي وجه بها الرئيس أهدافه منها.

نظرية السوق يصحح نفسه

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن نظرية السوق يصحح نفسه غير صالحة التطبيق في مصر في ظل هيمنة الاحتكار على السوق.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس حزب الجيل أن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة إلى وجه بها الرئيس تؤكد معايشته الواقع الشعبي المصري وسعيه لتخفيف معاناته مقررا بأن الزيادات التي أمرها بها الرئيس اليوم ستساعد المواطنين على التغلب على مشاكله الاقتصادية.