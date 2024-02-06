حزب الجيل: حملات الرقابة ضربة قوية للدولار في السوق السوداء بمصر

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الانخفاض في سعر العملات الأجنبية وخاصة الدولار بالسوق الموازي في مصر أمر طبيعي لأن الارتفاع السابق كان غير طبيعي، والتطورات المتلاحقة خلال يناير 2024 تؤكد أن هناك مضاربة غير معقولة على الدولار مع انتشار الشائعات على صفحات التواصل الاجتماعي مما يؤكد أن الأمور أخذت أكبر من حجمها في هذه السوق، ومع حدوث انتعاشة في الاستثمارات الدولارية يتراجع دولار السوق السوداء.

الانخفاض في سعر العملات الأجنبية

وأكد هجرس، في بيان له، أنه وعلى المدى البعيد فإن مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، والاتجاه إلى الإنتاج والتصنيع وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات من أجل عدم تكرار تلك الأزمة مرة ثانية، موضحا أن حملات الرقابة ضربة قوية للدولار في مصر.

السعر الحالي للدولار في السوق الموازي

وأشار إلى أن السعر الحالي للدولار في السوق الموازي والذي يصل إلى حدود الـ 50 جنيها هو أيضا سعر مبالغ فيه، ولكن الانخفاض يعطي رسالة إيجابية بأن الأمور بدأت في التحسن، ولكن مصر لا تزال في حاجة إلى قرارات صعبة وعاجلة لحل تلك الأزمة.

وشدد هجرس على أن الحلول العاجلة تتطلب ضخ استثمار دولاري وشيك وتسريع برنامج الطروحات الحكومية وزيادة المعروض الدولاري النقدي في البنوك وتوفير جزء من احتياجات الأسواق خاصة للأغراض العاجلة وهو ما سيخفف الضغط على الدولار في السوق الموازي ويشهد مزيدا من الهبوط في مصر.