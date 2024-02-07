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ختام النسخة الرابعة لدوري أكاديميات كرة القدم في القليوبية (صور)

كتب:

حسن صالح
06:07 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
دوري الأكاديميات في القليوبية

دوري الأكاديميات في القليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور حمودة الجزار وكيل أول وزارة الصحة، فعاليات ختام النسخة الراعبة لدوري أكاديميات كرة القدم، والتي نظمته مديرية الشباب والرياضة.

عرض استعراضي لمدرسة الكرة 

وحضر محمد طه المدير التنفيذى لمنطقة الكرة بالقليوبية، والدكتور وليد فرماوي وكيل المديرية لشؤون الشباب، ومديرو الإدارات الفرعية، حيث تم عرض استعراض لمدرسة الكرة بمركز شباب مدينة بنها، وعرض فني لفرق التايكوندو بمركز شباب كفر حمزة، والمباراة النهائية وبين الشوطين تم استعراض لفقرة التنورة، وبعد المباراة تم توزيع الجوائز.

دوري أكاديميات كرة القدم أحد المشروعات المبتكرة

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فى كلمته، أن دوري أكاديميات كرة القدم أحد المشروعات المبتكرة، وهي فكرة وُلدت صغيرة واستمرت في التطوير والازدهار للعام الرابع على التوالي بمبادرة ذاتية من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وذكر أن الدوري يهدف إلى اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها وتشجيعهم على التنافس، لاستثمار طاقات البراعم وشغل أوقات الفراغ، واكتشاف مواهب رياضية جديدة والعمل على رعايتها، وانتقاء أفضل العناصر وتسويقها للأندية، وتحفيز الرياضيين الصغار على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى أفضل.

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