صرف 225 ألف جنيه مكافأة للفائزين بالمراكز الأولى في دوري شباب القليوبية

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صرف 100 ألف جنيه جائزة لدوري مراكز الشباب القليوبية 2023، وفاز بالمبلغ فريق «بهادة» صاحب اللقب وكأس البطولة بالمحافظة، وصرف 75 ألف جنيه لفريق المنزلة صاحب المركز الثاني، و50 ألف جنيه لفريق الإصلاح الزراعي صاحب المركز الثالث بالبطولة.

225 ألف جنيه قيمة جوائز المراكز الثلاثة الأولى

وسلم الجوائز التي بلغت قيمتها الإجمالية 225 ألف جنيه، اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بالوزارة، نائبًا عن وزير الشباب والرياضة.

وأقيمت المباراة النهائية على ملعب سيتي كلوب بمدينة بنها، وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي الفريقين، وبحضور الدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، واللواء إيهاب حسن، سكرتير عام محافظة القليوبية، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم

من جهته، أكد وزير الشباب والرياضة، أنّ إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره المهم في اكتشاف الموهوبين بلعبة كرة القدم، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب، وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب، وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

وتُوج فريق مركز شباب بهادة بالمباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بالقليوبية في نسخته العاشرة، بعد تغلبه على فريق مركز شباب المنزلة بركلات الجزاء الترجيحية، بعد أنّ انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في وقتها الأصلي.

جدير بالذكر أنّ فعاليات دوري مراكز الشباب بالقليوبية، شهدت مشاركة 64 مركز شباب من منافسات الأدوار التمهيدية، بإجمالي عدد مباريات 119 مباراة، لتصعد الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل إدارة فرعية، ليتنافس 24 فريقًا على حامل لقب بطل دوري مراكز شباب القليوبية النسخة العاشرة.