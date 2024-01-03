فريق «بهادة» بطلا للنسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب في القليوبية

شهد اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، الحفل الختامي والمباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالقليوبية.

المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بالقليوبية

وأسفرت المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بالقليوبية في نسخته العاشرة عن فوز فريق مركز شباب بهادة التابع لإدارة القناطر الخيرية، بواقع 5 أهداف لفريق بهادة مقابل 4 أهداف لفريق المنزلة بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتوج الفريق بطلا للدوري، وحصول مركز شباب المنزلة التابع لإدارة طوخ على المركز الثاني، في المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب، والمقامة على ملعب سيتي كلوب بمدينة بنها، وسط حضور جماهير ي كبير من مشجعي الفريقين وأجواء حماسية تتسم بالروح الرياضية، كما سلم الحضور كأس البطولة للفريق الفائز في أجواء احتفالية كبيرة متمنيا للقليوبية مزيدا من النجاحات والتميز الرياضي في كافة المستويات.

منافسات الأدوار التمهيدية

وبدأت فعاليات الدوري، بمشاركة 64 مركز شباب بالقليوبية من منافسات الأدوار التمهيدية لدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بإجمالي عدد مباريات بلغ 119 مباراة، لتصعيد الفرق الحاصلة على المركز الأول والثاني من كل إدارة فرعية ليتنافس 24 فريق على حامل لقب بطل دوري مراكز شباب القليوبية النسخة العاشرة.