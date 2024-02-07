ختام منافسات الدوري الخماسي في 3 ألعاب رياضية لطالبات مدارس الإسكندرية

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، فعاليات مشروع الدوري الخماسي في كرة القدم وتنس الطاولة وكرة السلة، والذي نظمته مديرية الشباب بين طالبات المدارس الإعدادية بمشاركة 12 محافظة.

ممارسة الأنشطة الطلابية

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن المشروع أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وقامت بتنفيذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والاتحاد المصري للرياضات المدرسية ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

تفعيل دور المرأة

وأوضحت «الشريف»، أن ختام مشروع الدوري الخماسي في كرة القدم وتنس الطاوله وكرة السله لطالبات المدارس الإعدادية جاء تحت شعار «كوني متميزة»، بمشاركه 12 محافظة، وذلك في المدينة الشبابية بأبس قير، وتعاون فى التنظيم فريق «OVD»، بحضور أحمد حسان مدير الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي، وإسلام دياب مدير عام إدارة الرياضة وحسين جمعة مدير إدارة التعليم ما قبل الجامعي من وزارة الشباب والرياضة، ويهدف المشروع إلى تفعيل دور المرأة في المجتمع.