مراسلة «القاهرة الإخبارية» ترصد الأجواء بالضفة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن قوات خاصة اقتحمت اليوم مخيم «نور شمس» من محاورها، وبعد ذلك وصلت التعزيزات الكبيرة لمدينة جنين ومخيم «نور شمس»، وما زالت العملية العسكرية مستمرة داخل المخيم.

اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية

وأضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج «منتصف النهار»، والمُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن هناك اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، ومحاصرة لمنزل وإطلاق كثيف لقوات الاحتلال النيران باتجاه هذا المنزل المحاصر، والذي تصاعد الدخان منه.

وأشارت إلى أن العملية العسكرية ما زالت مستمرة، حيث كشف الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك 3 سيدات أصبن بشظايا الرصاص الحي، وأصيب شاب عشريني العمر بالرصاص الحي في قدمه.

وقفة في مدينة رام الله

ولفتت إلى أنه جرى اقتحام مخيم «الفارعة»، وسط اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في هذا المخيم، كما أن هناك وقفة في مدينة رام الله والبيرة ضد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمقاطعة وهي مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمناقشة بعض الأمور السياسية، وتأمين المساعدات الإنسانية وفتح ممر آمن للفلسطينيين.