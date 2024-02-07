برلماني: لقاء السيسي وبلينكن يستهدف اتخاذ خطوات جادة لحل القضية الفلسطينية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يستهدف اتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

مباحثات حول التوصل لوقف إطلاق النار

وأوضح «عابد» في تصريحات له، أن اللقاء استهدف مباحثات حول التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.

وأكد أن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية بكل السبل والإمكانيات، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات التي قدمتها مصر للقضية الفلسطينية مؤخرا للشعب الفلسطيني، والتي تزيد بنسب كبيرة عن جميع دول العالم.

وقف إطلاق النار

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الموقف المصري من الأحداث الحالية في غزة واضح وثابت خاصة ما يتعلق بمساندة الفلسطينيين، ورفض التهجير والأمن القومي المصري غير مطروح للتفاوض ولا يقبل المساومة إطلاقا.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، بضرورة التعاون في السعي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة التي يتعرضون لها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة وعلى رأسها حق إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967 والتمسك بمسار حل الدولتين كأساس لتحقيق الاستقرار.