«إرادة جيل»: إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية اليوم هون على المصريين الظروف الصعبة

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد مراعاة لظروف كل المواطنين، وأسعدتهم وعملت على تهوين الظروف وتيسير الحال عليهم، موضحًا أن الحزمة كان الهدف منها دعم البسطاء ومحدودي الدخل.

وأضاف مطر خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الحزمة بما فيها «حياة كريمة» تدل على أن الرئيس أب يشعر بظروف أبنائه، ووقف بجانب أبنائه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، متابعًا: «القرار أسعد الأحزاب والمصريين ككل، الرئيس السيسي حاسس بينا وإحنا كمصريين كلنا سعداء».

واستكمل: «نتمنى من الله عز وجل أن يوفق القيادة السياسية إلى ما هو أفضل في الظروف الحالية وفي ظل التحديات العالمية، وأن نصل بمصر والمصريين إلى أحسن حال، ويجب على أصحاب السوق مراعاة ظروف المواطنين وتثبيت السوق والأسعار في هذه الظروف الغريبة، مع زيادة الدولار ترتفع أسعار السوق ومع انخفاضه لا تنخفض الأسعار، نتمنى الفترة المقبلة مراعاة الظروف».