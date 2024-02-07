«المؤتمر»: قرارات الرئيس الخاصة بالحماية الاجتماعية تاريخية وغير مسبوقة

وصف الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للمعاشات بالقرارات التاريخية وغير المسبوقة لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة.

رفع الحد الأدنى للأجور

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء ترجمة حقيقية على أرض الواقع لدعم وحماية المواطن من الأزمات العالمية، وتأكيد على شعور الرئيس بنبض الشارع المصري.

الحماية الاجتماعية

وأضاف الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتمام خاص، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كل المستويات بالعمل على رفع معاناة المواطنين.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أنه على الرغم من الأزمات العالمية التي انعكست على اقتصاديات الدول المختلفة إلا أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت حزمة غير مسبوقة لحماية الفئات البسيطة على وجه التحديد.