تسليم أجهزة تعويضية ومساعدات مالية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، ختام فعاليات برنامج «بالوعي مصر تتغير للأفضل»، وذلك بصرف أجهزة تعويضية ومساعدات مالية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية.

برنامج «بالوعي مصر تتغير للأفضل» في الدقهلية

وأضافت محافظة الدقهلية، في بيان، أن البرنامج يهدف إلى نشر الوعي لدي الفئات والأسر الأولى بالرعاية، والعمل على مساعدتها للنهوض بأحوالها، وتحقيق التنمية المستدامة وتمكينها، وتم تنفيذ الفعاليات من قبل مديرية التضامن الاجتماعي داخل ديوان محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة.

أولويات الدولة المصرية

وأكدت المحافظة، أن أولويات الرئيس السيسي تركز على تقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتمكينها اقتصاديا، من خلال تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة ومساعدات مؤسسة التكافل الاجتماعي.

وأكدت محافظة الدقهلية، مساعدة هذه الأسر وتقديم مشروعات لتوفير مصدر رزق لهم، من أجل ضمان حياة كريمة ورعاية شاملة للمواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجا، لذا تم تسليم عدد منها كراس متحركة ومساعدات مالية.