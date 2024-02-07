ظهرت النتائج الآن عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 25 محافظة، إذ جرى اعتمادها وإعلانها رسميًا من محافظي الأقاليم، بينما خصصت مديرية التربية والتعليم رابط للحصول على النتيجة بسهولة ويسر في كل محافظة على حدة، ليتمكن الطلاب والطالبات من الحصول على درجاتهم تفصيليًا في كل مادة دراسية.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 25 محافظة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الشهادة الإعدادية وذويهم في كل مكان.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وتستعد محافظتا الفيوم وأسيوط لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 خلال ساعات، إذ أنّهما المحافظتين الوحيدتين اللاتي لم يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فيهما حتى الآن، بينما أعلنتا ظهور النتيجة خلال الـ 24 ساعة المقبلة رسميًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم 2024

ويمكن للطلاب والطالبات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم 2024 من خلال الضغط «هنا» وذلك بعدما اعتمدها الدكتور ممدوح غراب بنسبة نجاح بلغت 87.61%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة قنا

واعتمد اللواء أشرف الداوودي محافظ الإقليم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة قنا بنسبة نجاح بلغت 85.77%، ويمكن معرفتها من خلال الضغط «هنا».

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية

وظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية بعدما اعتمدها عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم بنسبة نجاح بلغت 80.31%، ويمكن معرفتها من خلال الضغط «هنا».

رابط نتيجة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وفيما يخص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في المحافظات التي ظهرت حتى الآن فإنّها تكون كالآتي:

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في القاهرة.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في الغربية.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في الجيزة.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في المنيا.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في الدقهلية.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في البحيرة.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في الإسكندرية.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في مطروح.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في الوادي الجديد.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في دمياط.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في الإسماعيلية.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في السويس.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في سوهاج.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في بني سويف.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في بورسعيد.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في المنوفية.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في أسوان.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في الأقصر.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في كفر الشيخ.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في شمال سيناء.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في البحر الأحمر.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في جنوب سيناء.. اضغط «هنا».