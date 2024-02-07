أتاحت مديرية التربية والتعليم الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس، حيث اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية النتيجة عصر اليوم، ويمكن الحصول عليها من الرابط التالي من هنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس من خلال لينك «الوطن» من هنا.

وكان محافظ القليوبية اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية وللنتيجة متاحة الآن بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط المشار إليه، وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس 80.31% فيما جري اعتماد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.4%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم، أن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس يتيح الحصول على النتيجة للطالب بمجموع 140 درجة والنسبة المئوية للمجموع والدرجات موزعة كالتالي:

اللغة العربية 40

اللغة الإنجليزية 30

الدراسات 20

الرياضيات 30

العلوم 20

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 113262 طالبا وطالبة، و1889 طالبا وطالبة للإعدادية المهنية، و6 طلاب مكفوفين، و50 طالبا من الصم وضعاف السمع.