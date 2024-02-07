إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2024.. خلال ساعات

بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2024، إذ من المقرر أن تظهر خلال ساعات، حيث يعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، بحسب ما أعلنت المحافظة في بيان لها، فيما يترقب آلاف الطلاب والطالبات ظهور النتيجة رسميًا فضلًا عن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 وأماكن تقديم التظلمات.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل ورابط وموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2024 ورابط الحصول عليها رسميًا، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الشهادة الإعدادية وذويهم في كل مكان.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم

وكشف الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، في بيان صحفي، إنّ موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2024 سيكون خلال الساعات المقبلة، وتحديدًا صباح غد الخميس.

وذكر موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم تفصيليًا، موضحًا إنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سيعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2024 في العاشرة صباح غدٍ، وسيعلن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية للتعليم العام، والمهني، والمكفوفين، والصم، وضعاف السمع، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده بديوان عام المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

وفيما يخص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس وخطوات الحصول عليها فإنّها تتم من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم من «هنا».

الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

تحديد الفصل الدراسي والترم.

الضغط على «بحث» وانتظار ظهور النتيجة.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي

ومن المقرر أن تخصص مديرية التربية والتعليم لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم، إلى جانب رابط مديرية التربية والتعليم، لتسهيل الحصول على النتيجة، ومنعًا للضغط على موقع المديرية.

أكثر من 68 ألف طالبًا أدوا الامتحانات

وأدى نحو 68 ألفًا و180 طالبًا وطالبة، امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الفيوم، إذ جرى توزيعهم على 268 لجنة في الإدارات التعليمية بشرق الفيوم، وغرب الفيوم، وإطسا، وطامية، وسنورس، وأبشواي، ويوسف الصديق.