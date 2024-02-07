يرغب كثيرون في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، التي ظهرت اليوم، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، إذ اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2023- 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وبخصوص الحديث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، فقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الإعدادية 178014 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 173028 طالبا وطالبة.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وحول الحديث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، فقد بلغ عدد الطلاب الحاصلين على 50% فأكثر (140040) بنسبة 80.93%، والحاصلين على أقل من 50% (32988 ) بنسبة ( 19.07%)، وللحصول على النتيجة من هنا.