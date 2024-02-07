أتاحت مديريات التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات، لكي يتمكن الطلاب من الحصول على درجاتهم بالتفصيل بسهولة ويسر، من خلال روابط سريعة، وذلك بعدما اعتمدها أغلب المحافظين، فيما تبقى عدد محدود من المحافظات لم تعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي حتى الآن، بينما سيعتمدها محافظوها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الغربية

وظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الغربية بعدما اعتمدها الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، بنسبة نجاح بلغت 89.65%، بينما يمكن للطلاب الحصول على درجاتهم من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في الغربية عبر الضغط الرابط الآتي.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BNyDwiFqWUijr3qBFwIAY7Om46lY-0JPuFgWtlNm9YpUNUxNOFg0NUE4MUdFS1pNRk1RSTVXQVNJMC4u&fbclid=IwAR0xlemZF6_8dqcikGBEqA32pKg8nJ0zv3TMJoy3JDCGYovjhxPneqtgUVg

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية

وفي محافظة الشرقية، اعتمد الدكتور ممدوح غراب نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الشرقية 2024 بنسبة نجاح بلغت 87.61%، بينما أوضحت مديرية التربية والتعليم إمكانية الحصول على الدرجات إلكترونيًا من خلال لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الشرقية بالاسم ورقم الجلوس عبر الضغط «هنا».

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم

وفيما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم، فإنّه يمكن للطلاب والطالبات الحصول عليها عبر رابط مديرية التربية والتعليم من خلال الضغط «هنا».

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي رسميًا إذ يمكن الحصول عليها عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط عبر الضغط «هنا».

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

ونشرت «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات، والذي يمكن الإطلاع عليه من خلال الضغط «هنا».

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024

في سياق متصل، أعلنت محافظة الفيوم، في بيان لها، موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 الفيوم، إذ من المقرر أن يعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم رسميًا في العاشرة صباح غد الخميس.

وبدأت تظلمات الشهادة الإعدادية في عددٍ من المحافظات، وتستمر لمدة 15 يومًا، إذ تبلغ رسوم التظلم في المادة الواحدة 35 جنيهًا، يتم ردها للطالب في حالة حصوله على درجات جراء التظلم.