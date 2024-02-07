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هاني شاكر يطرح أغنية انسى اللي خان (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
07:28 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
هاني شاكر

هاني شاكر

أعلن الفنان هاني شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن طرح أغنيته الجديدة «انسى اللي خان» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

ونشر هاني شاكر الأغنية معلقا: جديد أمير الغناء العربي، هاني شاكر انسى اللي خان.

أغنية بلاد البخت لهاني شاكر

يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا أغنية «بلاد البخت» والتي حققت ملايين المشاهدات عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» كما نالت اشادات الجمهور وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكري وتوزيع ميدو مزيكا.

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