خالد الجندي: يجب تحذير الناس من مخططات أهل الشر في أوقات الأزمات (فيديو)

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنَّه لا بد من تحذير الناس من أمر يفعله أهل الشر بأوقات الأزمات، وهو التخبيب، واستعداء الناس على الدولة.

نافخ الكير هو الذي يصطاد في الماء العكر

وأضاف «الجندي»، ببرنامجه «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»: «نافخ الكير هو الذي يصطاد في الماء العكر، ويعمل على إثارة المشاعر السلبية»، مستشهداً بحديث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم، جاء فيه «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال النبي محمد: لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ».

ليس مِنا مَن خبَّب مواطنا على دولته

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «قياساً على الأمر، ليس منا من خبب مواطنا على دولته، وهو الأمر الذي نحذر منه فليس من المقبول الاستعداء بالآخرين على الدولة، فالأفضل هو التفكير في حلول للمشكلة بدلاً من ذلك».