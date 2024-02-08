أماكن ومواعيد فصل الكهرباء في مركز بيلا اليوم للصيانة.. 5 ساعات

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع الكراكات، اليوم الخميس، اعتباراً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية علي لوحة التوزيع المذكورة.

القرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي قرى الكراكات، والكوم الطويل، وحلمي حسين، وكوم الحجنة، وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية بالمناطق المذكورة، مناشداً المواطنين بالقرى المتأثرة بالفصل اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائي.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات الانقطاع

ومن جانبها، أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، أنّها في حال وجود صيانة في منطقة أو قرية أو نجع بمركز بيلا يتم التنبيه للمواطنين عن موعد فصل التيار الكهربائي وعودته، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترات المُعلنة المذكورة، وأنّه في حالة وجود صيانة في محطات المياه والكهرباء سوف يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.