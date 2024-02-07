‎في خطوات.. كيفية استعلام المواطنين عن بطاقة التموين

‎تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة استعلام عن بطاقة التموين، وذلك للتسهيل على المواطنين بتقديم العديد من الخدمات لهم عن طريق الأون لاين.

استعلام عن بطاقة التموين

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كيفية استعلام عن بطاقة التموين.

خدمة توفرها الوزارة للمواطنين

يرغب العديد من المواطنين في الاستعلام عن بطاقة التموين الخاصة بهم، لذلك وفرت الوزارة خدمة استعلام الأشخاص عن بطاقاتهم التموينية من خلال الهاتف المحمول الخاص بهم.

إرسال رسالة نصية قصيرة

يرسل المواطنون رسالة نصية من خلال الهاتف المحمول على الرقم 9136، وكتابة رسالة نصية قصيرة فيها الرقم 1 للتمكن من الاستعلام عن بطاقة التموين.

ووضعت وزارة التموين شرطا حتى يتم الاستعلام عن بطاقة التموين بشكل صحيح أن يتم كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية حتى يحصل المواطن الراغب في الاستعلام على الرقم السري الخاص بالبطاقة.

وبذلك يمكن للمواطن بعد الحصول على الرقم السري للبطاقة أن يصرف حصته من السلع والخبز المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية، وينك إرسال رسالة على الهاتف المحمول لصاحب البطاقة لمعرفته بالمنصرف من حصته لمنع تلاعب التجار.