وزير التموين يتفقد صوامع غرب بورسعيد بطاقة 100 ألف طن حبوب (صور)

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لـ«الوطن»، إن ميناء غرب بورسعيد من أهم مواني البحر المتوسط، خاصة فيما يتعلق باستقبال القمح، من خلال صوامع بطاقة تخزينية 100 ألف طن.

استقبال السفن كبيرة الحجم

وأوضح الوزير، على هامش تفقده لصوامع غرب بورسعيد، أنه تم إنشاء أحدث صومعة بميناء غرب بورسعيد بالاتفاق مع هيئة المواني، حيث تم تعميق الرصيف لاستقبال السفن كبيرة الحجم ونقلها الى صوامع، من خلال شفاطين لسحب الاقماح من السفينة بطاقة 600 طن ساعة، والسيور الناقلة بطول 250 متر، ثم الرفع بروافع وسيور وتنقل وتخزن الاقماح في أحد الصوامع كما هو محدد لها.

وقال وزير التموين، إن تطوير الصوامع يعمل على تخفيف الضغط، وتوفير السلع وتخفيض السعر خاصة في المواسم.

تقليل وقت انتظار السفينة

وذكر الوزير، أن السفينة كانت تنتظر 12 يوما في عرض البحر لتفريغ الحمولة في الصوامع، واليوم مع التطوير لا تزيد عن 4 أيام، مشيرا إلى تعدد وسائل نقل الأقماح من خلال قطارات السكة الحديد المُكلفة بالنقل أو بالتفريغ بسيارات نقل مباشرة، مما يخفض في التكلفة والسعر، ما يعد إضافة قوية للشركة العامة للصوامع، ويثبت القدرة من الاقماح بطاقة 6 إلى 7 ملايين طن سنويا من موانىي بورسعيد الإسكندريه ودمياط.

وأعلن وزير التموين، أن الصوامع ستدخل الخدمة في منتصف يوليو المقبل، وستعمل علي رفع كفاءة ميناء غرب بورسعيد، وتخدم محافظات القناة وسيناء وشمال الدلتا وتعمل على توفير الوقت والسلعة، مشيرا إلى أن الصوامع لم يتم تطويرها منذ إنشائها في عام 1984.

وذكر، أن صوامع غرب بورسعيد تعد إضافة متميزة للصوامع على مستوى الجمهورية، حيث أن المخزون الاستراتيجي من القمح على مستوى مصر 3.4 مليون طن، بينها 400 طن من المواني.

وأعلن وزير التموين، أن معارض أهلا رمضان سيتم افتتاحها في منتصف فبراير المقبل، وتشمل عرض كل السلع والبقوليات التي يتم استهلاكها خلال شهر رمضان.