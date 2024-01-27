كيفية تفعيل بطاقة التموين بعد توقفها من منصة مصر الرقمية

تتيح منصة مصر الرقمية العديد من الخدمات التي تُسهل على المواطنين الطلبات التي يرغبون في الانتهاء منها، من خلال المنصة، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب لمكان الخدمة.

تفعيل البطاقة التموينية دون الذهاب لمكاتب التموين

ويُمكن للأشخاص الذين توقفت البطاقة التموينية الخاصة بهم تفعيلها دون الذهاب إلى مكاتب التموين من خلال منصة مصر الرقمية.

الخدمات المُقدمة للمواطنين

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» حزمة الخدمات التي تُقدمها منصة مصر الرقمية الخاصة بالتموين والتي من بينها تفعيل البطاقة التموينية بعد توقفها.

الخطوات التي يجب اتباعها

في البداية يجب على الشخص إتباع عدد من الخطوات وهي الدخول على الموقع الخاص بمنصة مصر الرقمية من على الرابط التالي: https://digital.gov.eg/.

يختار الشخص الأيقونة الخاصة بخدمات التموين.

بعد ذلك يختار صاحب البطاقة التموينية خدمة «تفعيل بطاقة التموين».

ستظهر قائمة للشخص فيها الآتي: أنه يجب على مالك البطاقة فقط أو رب الأسرة الحصول على طلب الخدمة، ويُشترط أن تكون البطاقة قد تسلمها المواطن.