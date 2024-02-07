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دعاء زهران: الرئيس السيسي حريص على حماية المواطن البسيط

كتب:

محمد أباظة
07:22 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
الدكتورة دعاء زهران

الدكتورة دعاء زهران

أكدت الدكتورة دعاء زهران رئيس مجلس أمناء «هي تستطيع للتنمية»، أن توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة بأكبر حزمة حماية اجتماعية يجري تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، تساعد في تحسن دخل المواطن ومواجهة الأزمة الاقتصادية.

أوضحت في بيان، أن الرئيس السيسي لا يتوانى لحظة عن بذل أي جهود لتخفيف الآثار والتداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة والمركبة منذ جائحة كورونا وتداعياتها ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من أزمة اقتصادية عالمية.

قرارات الحماية الاجتماعية 

أشارت إلى أن الدولة المصرية تقدر جيدا حجم المعاناة التي يتحملها الشعب وجهوده لمساندتها في تحمل المسؤولية، لذا فهي حريصة كل الحرص على توفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهله سواء بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية.

أضافت أن الرئيس السيسي، يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أولوياته، من خلال توسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.