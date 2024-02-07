30 ألف أسطوانة بوتاجاز زيادة في حصة الإسماعيلية قبل حلول شهر رمضان

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، زيادة حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز بنحو 30 ألف أسطوانة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لرفع العبء عن المواطن البسيط.

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه يجرى العمل على توفير كل احتياجات المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى عقد اجتماع مع لمناقشة آلية توزيع الأسطوانات.

إعادة توزيع حصص أسطوانات البوتاجاز

وعقد ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث ومناقشة إعادة توزيع حصص أسطوانات البوتاجاز بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، ومدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاثة، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة البترول.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية، مدير الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، وممثلي الجهات المعنية بالاجتماع.

تلبية احتياجات المواطنين

وناقش كامل آلية إعادة توزيع حصص أسطوانات البوتاجاز بكل مراكز ومدن المحافظة وزيادتها؛ لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة حجم الطلب والاستهلاك على أسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، على ضرورة الرقابة المستمرة خلال كافة مراحل نقل وتوزيع أسطوانات البوتاجاز، حتى وصولها لمستحقيها من مواطني الإسماعيلية، والتأكد من عدم احتكارها والتلاعب بأسعارها، ليتمكن المواطن البسيط من الحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال توفير أسطوانات البوتاجاز.