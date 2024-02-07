«الإصلاح والنهضة»: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس شعور القيادة السياسية بالمواطن

ثمن هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، القرارات التي أصدرها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية ووصفها بـ«القرارات الحكيمة» التي تعكس إحساس القيادة السياسية بالمواطن.

رفع الحد الأدنى للأجور

أضاف في بيان، أن الحزمة التي شملت رفعًا للحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا، بجانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية تمثل خطوة إيجابية كان الحزب قد دعا إليها في وقت سابق ضمن توصياته في جلسات الحوار الوطني.

قرارات الرئيس

أشار إلى أن قرارات الرئيس اليوم تضمنت أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% بجانب مخصصات مالية لتعيينات في المهن الطبية والمعلمين وغيرها مشددًا على إن توسعة مظلة الحماية المجتمعية هي من أولويات وركائز الحزب فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية وأنه لا بد من العمل عليها بشكل عاجل لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيتها على مصر.

وشدد على أنه لا بد أن تتزامن تلك الحزم الاجتماعية مع ضرورة رفع كفاءة وقدرات العنصر البشري في مصر ليكون قادرًا على الإنتاج ومن ثم إدماج أكبر قدر ممكن من الشعب المصري في قوة العمل حتى نضمن وصول الدعم وبرامج الحماية المجتمعية إلى مستحقيها.