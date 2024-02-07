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«سياحة النواب»: قرارات السيسي تاريخية وتدعم المصريين في مواجهة التحديات

كتب:

حسام أبو غزالة
07:49 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
النائبة نورا علي

النائبة نورا علي

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس تاريخية، وتؤكد حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة التحديات والأعباء الاقتصادية.

نورا علي: القيادة السياسية ترتبط ارتباطا وثيقا بالشارع

وأكدت نورا علي، في تصريحات لها، أن القيادة السياسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشارع، وتسمع وتشعر بآلامه وأحلامه، موضحة أن حزمة القرارات الأخيرة، أهم ما يميزها كونها تشمل معظم القطاعات والفئات.

وأشارت إلى أن القرارات بمثابة هدية من الدولة للشعب المصري، الذي يضرب أروع الأمثلة في الصمود والثقة في قيادته السياسية، واستمرار لسلسلة القرارات الداعمة لتحسين مستوى معيشة المعيشة.

كما أكدت نورا علي، أن القرارات بمثابة رسائل ايجابية، تؤكد قوة الدولة واستقرارها، وثبات أركانها، وقدرتها على تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، رغم ما يحيط بها من تحديات.

وشددت على ضرورة استمرار الحكومة في تعزيز رقابتها على الأسواق، والضرب بيد من حديد على المخالفين، وعدم ترك المواطنين فريسة لجشع التجار.

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