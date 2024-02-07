النائب سامي سوس: قرارات الرئيس السيسي تؤكد حرصه على دعم الأسر الأكثر احتياجا

ثمن النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضمنت إقرار زيادات في أجور العاملين بالدولة والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع الحد من الإعفاء الضريبي، تؤكد حرصه الشديد على دعم مختلف فئات المجتمع، والأسر الأكثر احتياجا.

قرارات الرئيس

وقال سوس، فى بيان له اليوم، إن قرارات الرئيس السيسي ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تعاني منها مختلف دول العالم، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وتؤكد انحيازه الدائم للبسطاء.

الاقتصاد الوطني

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة، وتعمل على مختلف الجبهات للنهوض بالاقتصاد الوطني، ودعم وتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، ورغم الأزمات والتحديات فإنها تحرص على تحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ولفت النائب، إلى أن هذه القرارات تسهم في تحقيق التماسك الاجتماعي، وتساعد على مواجهة الأعباء التي تزايدت مؤخرا، نتيجة الغلاء في أسعار بعض السلع، خاصة السلع الاستراتيجية، مطالبا الحكومة بمزيد من الإجراءات والضوابط الرقابية، لإحكام السيطرة على الأسواق وردع المحتكرين والقضاء على جشع التجار بالتوازي مع قرارات الرئيس.