أمين الفتوى: السجائر الإلكترونية غير جائزة إلا وسيلة للإقلاع عن التدخين

ردا على استفسار متصل حول حكم شرب السجائر الإلكترونية، وهل استعمالها للإقلاع عن التدخين جائز أم لا، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّها مضرة بالصحة، ولا يلجأ إليها الإنسان كبديل للتدخين.

وأضاف «شلبي»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ السجائر الإلكترونية وسيلة مستحدثة، ومضرة بالصحة، وفقا لما قاله الأطباء، موضحا: أن «الأصل أنه لا يلجأ إليها الإنسان، كبديل لـ التدخين العادي أو محاولة الإقلاع عن التدخين، إلا إذا كانت مرحلة من مراحل الإقلاع، وأقرها الأطباء بأنها جائزة، فلا مانع هنا».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «إذا أضرت السجائر الإلكترونية بصحة الشخص الذي يدخنها، فهنا لا يجوز استعمالها، ولو على سبيل المحاولة في الإقلاع عن التدخين، ويجب الابتعاد عنها».