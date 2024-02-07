المحافظات تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج.. تكريم حفظة القرآن وابتهالات

احتفل عدد من المحافظات بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بتنظيم فعاليات دينية، تضمنت تكريم حفظة القرآن الكريم، وأداء الابتهالات الدينية.

وشهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، الذي نظمته مديرية الأوقاف بالقليوبية في مسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور عدد من قيادات المحافظة.

الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف، كلمة، تناول خلالها الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وأهميتها فى حياتنا اليومية، مؤكدا ضرورة الاقتداء بالرسول في العمل والكفاح والصبر على الشدائد، والتحلي بخلق وسنة رسولنا الكريم، والتي تعد دستورا للحياة ومنهجا لبناء المجتمعات الصالحة، مؤكدا أن دعوة الإسلام هي دعوة للتآخي والتراحم والتسامح.

وتم تقديم ابتهالات قدمها الشيخ محمد أبو سريع مبتهل بالإذاعة والتليفزيون واختتم الاحتفال بتكريم المتميزين من الأئمة الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

محافظ الشرقية يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

وشهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، احتفالية مديرية الأوقاف بذكري ليلة الإسراء والمعراج بمسجد الفردوس بمدينة الزقازيق والذى تم افتتاحه اليوم.

وبدأت الاحتفالية التي قدمها الشيخ محمود محمد جعفر، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف والتي ألقاها الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية تحدث فيها عن معجزة الإسراء والمعراج ، وكيفية استلهام الدروس والعبر المستفادة منها لأنها إحدى معجزات النبوة ومن أعظم آيات الله عز وجل التي أنعم بها على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، في تلك الليلة، واصفاً إياها بأنها ليلة أدخل الله فيها السرور على نبيه المصطفى محمد، صلى الله عليه وسلم.

ابتهالات دينية في احتفالات البحيرة بليلة الإسراء والمعراج

وشهد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، الاحتفالية التي نظمتها اليوم مديرية أوقاف البحيرة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، عقب صلاة المغرب بمسجد التوبة في دمنهور.

وخلال كلمته، أكد الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، أن معجزة الإسراء والمعراج من المعجزات العظيمة التي تفضل بها المولى سبحانه على نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلى بها شأنه.

وأوضح وكيل أوقاف البحيرة، أن معجزة الإسراء والمعراج ستظل نبراساً يستلهم منه العلماء الدروس والعبر التي تفيد الناس فى حياتهم وتصلح بها دنياهم، ومن كرم الله على الأمة الإسلامية أن جعل لها فى كل شهور السنة مناسبات وأحداثاً تقربهم من الله، وتذكرهم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وما قدموه وبذلوه من أجل هذا الدين.

الإسماعيلية تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج في مجمع الشهداء

واحتفلت مديرية أوقاف الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة الاسراء والمعراج بمجمع الشهداء الإسلامي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية بحضور محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وحضر الاحتفالية الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، والشيخ أشرف السعيد مدير الوعظ بالمنطقة الأزهرية، وعدد من قيادات مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، والقيادات الأمنية، التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

الاحتفال بذكري الإسراء و المعراج في مسجد الفولي بالمنيا

وشارك اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، فى احتفال مديرية الأوقاف، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، عقب أداء صلاة المغرب بمسجد سيدي أحمد الفولي، بمدينة المنيا.

وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم وابتهالات دينية، إلى جانب كلمة وكيل وزارة الأوقاف تناول خلالها الدروس المستفادة من المعجزة الإلهية التى كرم الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فى رحلة الإسراء والمعراج، وأهمية الصبر والتمسك بصحيح العقيدة والإيمان الراسخ في تجاوز الصعاب و المحن وانه السبيل الوحيد والصراط المستقيم نحو ما يصبو إليه كل مؤمن، أسوة وقدوة بالرسول الكريم.