«الأوقاف» تعلن لوحة شرف أئمة القليوبية لعام 2023 

نشرت وزارة الأوقاف لوحة شرف أئمة مديرية القليوبية لعام 2023م، في إطار اهتمام الوزارة بالتطوير المستمر لبرامجها الدعوية، والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية تكريم وتشجيع العاملين بها من أجل تحفيزهم على تطوير قدراتهم وتعزيز التفاني وتحسين وجودة الأداء الدعوي، وخاصة المتميزين من الأئمة الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وذلك على النحو التالي:

1- الشيخ / محمد أحمد عبد الغني دغيدي القليوبية دورة قادة فكر - جائزة التميز الوظيفي لعام 2023م ـــ حصوله على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

2- الشيخ / سعيد إبراهيم محمد محروس القليوبية دورة قادة فكر- جائزة التميز الوظيفي- الفوز بمرافقة بعثة الحج.

دورة قادة فكر

3- الشيخ / محمد مجدي غنيم عوض القليوبية دورة قادة فكر - جائزة التميز الوظيفي2023م ـــ مسابقة اعرف قدر نبيك

4- الشيخ / محمد صلاح محرم أبو والي القليوبية قادة فكر - مسابقة الأصوات الذهبية

5- الشيخ / فارس خالد محمد حماد إسماعيل القليوبية دورة قادة فكر 2023م

6- الشيخ / أحمد السيد مصطفى البحلاق القليوبية دورة قادة فكر 2023م

7- الشيخ / شريف محمد لبيب فتحي أمين زايد القليوبية دورة قادة فكر 2023م

8- الشيخ / عبد الله حمدي محمد سعد القليوبية دورة قادة فكر 2023م

9- الشيخ / أحمد طارق صبحي طه سليمان القليوبية دورة قادة فكر 2023م

10- الشيخ / أحمد عبد اللطيف عبد الرازق رزق القليوبية دورة قادة فكر 2023م

11- الشيخ / محمود صبري عبد النبي عبد المحسن شريف القليوبية دورة قادة فكر 2023م

12- الشيخ / إبراهيم عبد العزيز إبراهيم رزق القليوبية جائزة التميز الوظيفي2023م

13- الشيخ / أحمد ناصر عبد المعز عبد الغني القليوبية دفعة الشيخ الشعراوي

14- الشيخ / مصطفى حمدي سلامة بيومي القليوبية دفعة الشيخ الشعراوي