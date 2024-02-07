رئيس «زراعة النواب»: حزمة الحماية الاجتماعية توقيتها مناسب.. وتستهدف مختلف الفئات

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تأتي في توقيت مناسب، وتؤكد حرص الرئيس على دعم مختلف فئات المصريين، على مواجهة الصعوبات الاقتصادية.

الحصري: دائما يثبت لنا الرئيس السيسي شعوره بأحوال المواطن

قال الحصري في بيان، دائما يثبت لنا الرئيس السيسي، شعوره بأحوال المواطن البسيط، وحرصه على مساعدته في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري: أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعد الأكبر من حيث قيمتها عما تم تطبيقه من قبل، بالإضافة إلي أنها سيتم تطبيقها من الشهر المقبل، وهو أمر جيد يدخل البهجة علي الأسر البسيطة ويمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية.

ودعا النائب هشام الحصرى إلي ضرورة ضبط منظومة الأسعار، حتى لا تلتهم تلك الزيادات في المرتبات والمعاشات.

قرارات الرئيس

وتمثلت تلك القرارات التى وجه بها الرئيس السيسي اليوم في الآتي:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

- 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

- 15% زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.