«طوارئ القناة»: تحسن طفيف في حالة الطقس وانتشار الشبورة على الطرق غدا

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في مدن القناة وسيناء، عن تحسن طفيف في الأحوال الجوية، والعودة إلى الأجواء المستقرة في محافظات القناة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن طقس غد الخميس مائل للدفء نهاراً على محافظات القناة، فيما يظل شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، وسط تحذيرات للمواطنين.

شبورة على الطرق الزراعية والصحراوية

وقال بيان الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة، إن شبورة مائية تتكون في الساعات الأولى من الصباح، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية، وتبدأ في التلاشي قرب الثامنة صباحا مع ظهور الشمس.

وتنتشر الشبورة بشكل كثيف على طرق «الإسماعيلية- الزقازيق» الزراعي، و«الإسماعيلية- بورسعيد» الزراعي، ومحور 30 يونيو، لقربها من المسطحات المائية، وتقل حدتها على طرق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، و«الإسماعيلية- السويس»، وطريق «الإسماعيلية- العريش».

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة غداً تسجل 22 درجة مئوية للعظمى، و9 للصغرى، في ارتفاع طفيف درجتين تقريبا علي معظم المدن والمحافظات.