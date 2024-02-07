«حياة كريمة» تهدي محافظ المنيا درعا لدعمه مشروعات المبادرة الرئاسية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مبادرة حياة كريمة هي مشروع القرن، لتضمنها أهدافا تنموية مستدامة استطاعت أن تصل إلى أعماق الريف المصري، لتحقق أحلام وطموحات أهالي القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا.

وذكر المحافظ، خلال استقباله وفد مؤسسة حياة كريمة، أن مشروعات المبادرة ستبقى آثارها الإيجابية ملموسة على حياة الريف المصري لعقود مقبلة، مثمنا دور مؤسسة حياة كريمة بالمنيا والجهود التى تقدمها تحت مظلة المبادرة الرئاسية.

تنفيذ 3209 مشروعات ضمن حياة كريمة

وأضاف المحافظ أن مشروعات المبادرة شملت تنفيذ 3209 مشروعات بتكلفة 40 مليار جنيه، في 192 قرية، بنطاق 5 مراكز كمرحلة أولى، إلى جانب 102 قرية في المرحلة الثانية بمركزي سمالوط وبنى مزار، حيث تضمنت مشروعات خدمية في قطاعات متنوعة منها الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب ومراكز الشباب ومكاتب البريد والمراكز التكنولوجية، وأعمال الرصف ومشروعات الصحة سواء مستشفيات أو وحدات صحية.

حياة كريمة تهدي درعا لمحافظ المنيا

وأهدى الوفد، برئاسة أحمد العمدة، درع المؤسسة لمحافظ المنيا تقديرا لدعمه ومساندته لكل برامج ومشروعات المبادرة في مختلف مواقع العمل التنموي على أرض المحافظة.