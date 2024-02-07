محافظ المنيا يبحث مع نائب وزير الصحة خطة تحسين الخصائص السكانية

ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان اجتماع المجلس الإقليمى للسكان، وذلك خلال زيارته للمحافظة لتنفيذ خطة سكانية شاملة تعتمد على تضافر الجهود بين مختلف الجهات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع ملف القضية السكانية في مقدمة أولويات الدولة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية والسكان بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

رفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وعلي بدوى عضو مجلس النواب وعدد من أعضاء وفد وزارة الصحة والسكان، ضم كلا من الدكتور ياسر جمال والدكتورة سحر يوسف، وبمشاركة وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز وفرع المجلس القومي للمرأة وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المحافظ على أن الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تولى المحافظة لها اهتمام بالغ، لما لها من أثر كبير في إحداث التنمية والحفاظ على موارد الدولة، موجها بتقديم كافة التيسيرات وسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والخطط التي تساهم في الحد من الزيادة السكانية، وضرورة رفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية والعمل بروح الفريق لتحسين الخصائص والمؤشرات السكانية بجميع مراكز وقرى المحافظة.

تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة

من جانبه، أشار نائب وزير الصحة لشئون السكان، إلى أن القضية السكانية هدفها تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة للمواطنين لخلق جيل صحي قادر على المشاركة الفعالة في خطط التنمية الوطنية، من خلال تنفيذ خطة شاملة متكاملة الخدمات للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين، لافتا إلى أن الزيادة السكانية غير المنضبطة لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم.

وخلال الاجتماع، استعرض وفد الوزارة الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والمؤشرات الإحصائية ومحاور الخطة الستة وعرض نموذج تقييمي عن كل محور، مع التأكيد على ضرورة الشراكة الفعالة بين مختلف الجهات لتحقيق المستهدف من الخطة على النحو الأمثل، والتنسيق مع كافة مبادرات القضية السكانية.