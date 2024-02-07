مواعيد تسليم الأعمال المشاركة في مسابقات الإعلام التربوي بمدارس المنيا

أعلنت الإدارة التعليمية في محافظة المنيا، اليوم، انطلاق مسابقات الإعلام التربوي 2024، في جميع المدارس، وتشمل المجلة الإلكترونية، التحقيق الصحفي، التقرير الصحفي، المعرض السنوي.

تسليم أعمال مسابقة المجلة الإلكترونية

وخاطبت الإدارة التعليمية في المنيا مديري المدارس، للاستعداد لتسليم المسابقة الوزارية المجلة الإلكترونية، لتوجيه الإعلام التربوي بالإدارة التعليمية في موعد أقصاه 10 من شهر مارس 2024، مشيرة إلى عدم تسلم الأعمال بعد هذا الموعد.

كما طالبت الإدارة التعليمية أخصائي الإعلام بالمدارس بالاستعداد لتسليم مسابقات التحقيق الصحفي، في موعد أقصاه 19 فبراير الجاري، التقرير الصحفي، في موعد أقصاه 10 مارس المقبل، وأعمال المعرض السنوي في موعد أقصاه 18 فبراير الجاري ولن يتم التسليم بعد المواعيد المحددة.

تشجيع وتنمية المواهب الطلابية

وعقد محمد سليمان عبد الله مدير عام إدارة المنيا التعليمية، اجتماعا بمديري المدارس لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، والاهتمام بتسجيل الغياب اليومي، كما شدد علي أهمية اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب والعمل على استعادة الدور التربوي الجاذب المنوط بالمدرسة.