نائب رئيس «مستقبل وطن»: القيادة السياسية لا تتأخر عن المواطنين والدليل «الحماية الاجتماعية»

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنَّ قطاع كبير من الشعب المصري، سيستفيد من حزم الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها، التي ستنفذ بدءا من شهر مارس، لافتا إلى أهمية توقيتها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ودلالتها على شعور القيادة السياسية، ومحاولاتها تخفيف أعباء المواطنين.

وأضاف «الخولي»، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة توجه بالشكر لـ الشعب المصري على تحمله في ظل الظروف الحالية، مؤكداً أنَّ القيادة السياسية لن تتأخر في التخفيف عن المواطنين: «الرئيس السيسي أما بيقدر يعمل حاجه أدينا شوفنا بيعمل إيه».

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن: «الحزم الإجتماعية تمثل عبء قوي على الدولة ولكنها تتحمل من أجل مواطنيها، والموازنة ستتحمل رقم كبير للغاية لدعم رواتب وأجور العاملين وتخفيف المعاناة، في ظل الظروف الحالية».

وأكد أنَّ هناك شعاع للأمل بالاقتصاد المصري وشهدنا على مدار الأيام الماضية تحسناً في سعر العملة والأخبار المتداولة، قائلاً: «القيادة السياسية والحكومة المصرية كلاهما لديه القدرة على تخطي الأزمة الحالية وهناك مصادر قوية للنقد مرتقبة وهناك قدر كبير من التفاؤل بالمجتمع المصري ويكفي القول أن الموازنة لن تتكبد هذه المبالغ في مثل هذا التوقيت إلا ولديها المقدرة».