«قانونية مستقبل وطن»: قرارات الحماية الاجتماعية تعكس انحياز الرئيس للفئات غير القادرة

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن زيادة الأجور والمعاشات وحزمة القرارات الاجتماعية تستهدف الفئات البسيطة وغير القادرة، وخطوة جادة من القيادة السياسية لدعم الفئات غير القادرة.

زيادة أجور العاملين

وأضاف أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وهذه القرارات تؤكد حرص الرئيس على دعم الفئات غير القادرو لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

قرارات الرئيس السيسي

وأشار أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن هذه القرارات المهمة تأتي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، قائلا: «أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية سيتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، وخطوة جريئة من القيادة السياسية تعكس انحياز الرئيس للشارع المصري».