«حزب المؤتمر»: حزمة الحماية الاجتماعية إشارة واضحة لمدى إحساس الرئيس بالمواطن

قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والتنفيذيين بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية على أن يتم تنفيذها الشهر المقبل، هي إشارة واضحة لمدى إحساس القيادة السياسية بالشارع المصري واحتياجات المواطن المصري.

القرارات العاجلة للحماية الاجتماعية

وأشار «مرشد»، في بيان له، إلى أنه رغم أن هذه الحزمة من القرارات العاجلة للحماية الاجتماعية قد طالت شرائح عديدة من المجتمع إلا أن اهتمام الرئيس وتوجيهاته بالتركيز على المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبية والمستفيدين من تكافل وكرامة وأيضا أصحاب المعاشات هو ترجمة لإدراك القيادة السياسية باحتياج شرائح معينة بالحماية الاجتماعية، ووضع أولويات لها رغم أنه شمل أيضا القطاعات العريضة من الشعب بهذه التوجيهات، كما هو الحال في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، أي بنسبة 50% وأيضا رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بنسبة 33% من 45000 إلى 65000، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى ما بين 1000 و1200 جنيه شهريا، وزيادة الحافز للدرجة السادسة بحد أدنى 500 جنيه إلى 900 جنيه.

المهن الطبية

وأضاف أن ترجمة كل هذه الحزمة من القرارات إلى تكلفة إجمالية من الموازنة بالمليارات توضح مدى تحمل الدولة من تكلفة لرفع المعاناة عن القطاع الأكبر من الشعب ولعل لفتة الرئيس لأعضاء المهن الطبية ورفع بدل المخاطر للمهن الطبية وزياده تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت لهم، هي استجابة لمطالب فئوية لأعضاء المهن الطبية من أكثر من عشرين عاما، وفي نفس الوقت خطوة هامة جدا على طريق تقليل هجرة الكوادر البشرية من أطباء وتمريض للخارج ونقص أعدادهم وأيضاً كانت استجابة القياده السياسيه والنظره إلى المعلمين ما قبل التعليم الجامعي وأيضاً أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية هي نظرة شاملة للاهتمام بالتعليم والمعلم يحتاجها هذا القطاع وبوجه عام هو توجه يظهر بوضوح مدى تلامس وتقارب القيادة السياسية مع المواطن في هذه المرحلة الصعبة من مراحلنا الاقتصادية والتي سنجتازها حتما بخير وإلى خير.