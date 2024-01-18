اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «المالية»: الموازنة العامة تسجل فائضا أوليا 150 مليار جنيه

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- أمين عام «البحوث الإسلامية»:

- «عياد»: نسعى للوصول لأكبر شريحة من الشباب عبر المنصات لمواجهة «مشايخ التطرف»

- «الأزهر» يولى فلسطين موفور العناية وخطف الاحتلال للأطفال فى غزة جريمة

- الدورة الـ55 تنطلق 25 يناير تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»

- معرض الكتاب.. نافذة مصر الثقافية على العالم

- إصدارات 1200 ناشر من 70 دولة تشارك هذا العام.. وتنظيم 6 مؤتمرات كبرى و550 فعالية.. و«قصور الثقافة»: كتب متنوعة وأسعار مخفضة للجمهور.. وتخفيضات 50%

- مثقفون: انتعاشة للكتاب والمبدعين وجسر تواصل مع القراء.. وأغلفة هذا العام تبشر بإبداع ساحر.. و«اتحاد الناشرين»: نحتفى بالأدب الفلسطينى تضامناً مع القضية

- «المالية»: الموازنة العامة تسجل فائضاً أولياً 150 مليار جنيه.. وزيادة حجم المصروفات لدعم المواطنين

-«معيط»: تزايد الإنفاق على الأجور والصحة والتعليم.. وتعظيم الإيرادات.. ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى

- «القاهرة الإخبارية» ترافق شاحنات المساعدات إلى «غزة»

- إدخال 50 شاحنة من الهلال الأحمر المصرى تضم مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياهاً

- «الإسكان»: تخصيص قطع أراضٍ بديلة لـ400 أسرة من أهالى جزيرة الوراق

- لا وقت للراحة والمنافسات تشتعل

- «الفراعنة» يستعدون لـ«كاب فيردى».. و«فيتوريا» يدرس المنافس بالفيديو

- صدام نارى بين السنغال والكاميرون.. وجامبيا ترغب فى العودة أمام غينيا

- «الفراعنة» يستعدون لـ«كاب فيردى».. و«فيتوريا» يدرس المنافس بالفيديو

- صدام نارى بين السنغال والكاميرون.. وجامبيا ترغب فى العودة أمام غينيا

الصفحة الثانية

- ينطلق يوم 25 يناير بمشاركة إصدارات لـ 1200 ناشر من 70 دولة

- «معرض الكتاب»..نافذة مصر الثقافية على العالم

- الدورة الـ55 ترفع شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»

- وزيرة الثقافة: مصر سخرت إمكاناتها لتجهيزات المعرض تقديراً لقيمة المعرفة.. ورئيس هيئة الكتاب: المعرض هذا العام يشهد 6 مؤتمرات كبرى و550 فعالية

- «قصور الثقافة» تشارك بـ120 عنواناً جديداً.. و«الناشرين العرب»: نقدم 50% تخفيضات

- «رشاد»: 1200 ناشر من 70 دولة عربية وأجنبية.. و3 ملايين و700 ألف زائر للمعرض فى دورة 2023.. و«البسيونى»: إصدارات متنوعة بأسعار مناسبة

- هيلدا كليميتسدال: بوابة مهمة لترويج الثقافة النرويجية للجمهور العربى

- سفيرة «النرويج» : مصر أم الدنيا وألهمت العالم الفنون منذ آلاف السنين

- مستهدفات الدورة الـ55

الصفحة الثالثة

- «سليم حسن».. شخصية «الدورة»

- اكتشف مقبرة «رع ور» .. وقاد حملة إنقاذ آثار النوبة من بناء السد العالى

- «يعقوب الشارونى».. رائد أدب الأطفال

- «الحكايات الشعبية» أبرز أعماله.. أُعيد صياغتها ونشرها فى العديد من الدول العربية

- مثقفون: المعرض انتعاشة للكُتاب وجسر تواصل مع القراء

- «عبيد»: أغلفة كتب هذا العام تبشر بإبداع ساحر.. و«بديوى»: متنفس للجمهور ودور النشر

- فى الدورة الحالية لن تغيب فلسطين وما يجرى فيها عن المعرض، كما لا تغيب عن الشارع المصرى، وسنجد العديد من الإصدارات المهمة

- المعرض نافذة سياحية

- سعيد عبده: عدد الناشرين فى الدورة الجديدة يزيد 153 عن العام الماضى

- رئيس «اتحاد الناشرين»: نحتفى بالأدب الفلسطينى تضامناً مع القضية

- تيسيرات للمشاركين

الصفحة الرابعة

- نجاح صفقة تبادل «الأدوية» بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.. والشاحنات تدخل غزة دون تفتيش لأول مرة

- المقاومة: الصفقة تمت وفقاً لشروطنا.. و«الصليب الأحمر» يطلب إدخال الأدوية للمحتجزين فى القطاع.. وخلافات داخل إسرائيل بعد دخول الشاحنات دون رقابة.. و«بن غفير»: على «نتنياهو» تحمُّل مسئولياته.. ومدير «غزة الأوروبى»: وصول آلاف الجرحى يضغط على الطواقم الصحية

- تصاعد الأزمة بين إيران وباكستان.. و«إسلام أباد» تعلن حالة التأهب

- تنفيذ عمليات استهدفت 3 مواقع إيرانية.. و«طهران» تستدعى القائم بالأعمال.. ومسئول باكستانى: سنتصدى بقوة لأى «مغامرة» تصدر من «الجمهورية الإسلامية»

- وزير التعليم يتابع امتحانات «الإعدادية» ويعلن الاستعداد مبكراً لـ«الثانوية العامة»

- إجراءات مشددة لمنع دخول «المحمول» فى بورسعيد وسعادة بين طلاب الدقهلية بمستوى أسئلة «العربى»

- «التحالف الوطنى» يطلق المرحلة الـ27 من «ستر وعافية» بأسوان

- «مصر الخير»: قافلة طبية لخدمة أهالى «مساكن عثمان»

الصفحة الخامسة

- د. نظير عياد: نعمل على مدار الساعة لكسر الأفكار الانهزامية.. وشاركنا فى 142 ألف خطبة.. وأطلقنا 224 قافلة داخل مصر وخارجها فى عام 2023

- الأمين العام لـ«البحوث الإسلامية»: نسعى للوصول لأكبر شريحة من الشباب عبر المنصات الإلكترونية لمواجهة «مشايخ التطرف»

- «التصدى للإلحاد والتنمر والعنصرية وتصحيح المفاهيم» أبرز قضايا الوعاظ.. وننتقى منهم أصحاب اللباقة وحُسن التعامل

- «الأزهر» يولى القضية الفلسطينية موفور العناية وخطف الاحتلال للأطفال الرضع فى قطاع غزة جريمة

- أعمال د. محمد غلاب

- على «مفتى العصر» الإلمام بأحداث الواقع وقضاياه.. والإسلام صالح لكل زمان ومكان.. ولجنة مراجعة المصحف الحارس الأمين لحفظ كتاب الله

- الفن رسالته سامية وراقية ويستطيع تحقيق العديد من الإيجابيات ومعالجة الأمور السلبية.. ومسلسل «الشافعى» الذى راجعه المجمع تأثيره على المشاهدين فاق الوصف

- نصرة القضية الفلسطينية

- جناح الأزهر يحمل العديد من المفاجآت فى معرض الكتاب.. ونقدم مجموعة مسابقات وبرامج دينية متنوعة بين الإفتاء والحوار فى رمضان

الصفحة السادسة

- خلال جلسات المحاكمة، شاهد العالم «قوة المنطق» فى مرافعة فريق الدفاع الجنوب أفريقى الذى كان مقنعاً للجميع وفى اليوم التالى فوجئ الجميع بضعف وقلة حيلة ردود فريق الدفاع الإسرائيلى الذى حاول فرض «منطق القوة»

- «العدل الدولية».. بين قوة المنطق ومنطق القوة

- أمير الدهاء

- دولة «بلوشية» ومصير القضية وطلاق ياسمين

- كثيرون وصفوا «عمرو بن العاص» بالدهاء السياسى، شأنه فى ذلك شأن بنى أمية

- هل تحتاج إسرائيل 100 يوم أخرى للنصر؟!

- أمريكا بدأت تتململ من تورط إسرائيل فى مستنقع الحرب دون أن تحقق أياً من الأهداف المعلنة بعد أكثر من 100 يوم

- أوهام عاشها «نتنياهو» وظن أن ما أقدم عليه قادر على القضاء على أهالى غزة وترحيلهم من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ خطته للشرق الأوسط الجديد بمَسح فلسطين من على الخريطة، لكن «مصر» وقفت له بالمرصاد.

- تمثل الحيوية البرلمانية وقوة أداء النواب والطموح الحكومى وحسن تخطيط الوزراء جناحين يحلق بهما الوطن للارتقاء بديناميكية النظام السياسى وتعظيم قدراته للانتقال السريع نحو الجمهورية الجديدة فى السياق الذى خططت له القيادة السياسية على مسار التنمية.

- شرق أوسط «نتنياهو» بين الوهم والحقيقة

- اليوم التالى فى مصر (٢)

الصفحة السابعة

- نعم للمفاجآت.. لا للكبار

- حصاد الجولة الأولى: غزارة تهديفية.. محترف بدورى «Nile» يزور الشباك.. و«تاو» يُسقط «الأولاد»

- لا للراحة

- «الفراعنة» يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة «كاب فيردى».. و«فيتوريا» يدرس المنافس بالفيديو

- المنافسات تشتعل

- صدام بين «الأسود».. جامبيا مع غينيا.. و«فيردى» أمام موزمبيق

- تعلمنا الدرس

- «أوناحى» يعلن عن نفسه مبكراً و«الركراكى» يشيد بـ«أسود الأطلس»

- هنا «كان»

الصفحة الثامنة

- سيدات الصوبة الزراعية:

- ازرع «شتلة» تحصد «خير»

- مع مرتبة «الشرف» «صبحى» يناقش الدكتوراه بالكوفية الفلسطينية

- مخبوزات «لقاء» أجنبية بنكهة مصرية: الرغيف فى 3 أيام

- «بلاها حلبسة»

- لمرضى النقرس والضغط والقولون: احذر «حمص الشام»

- «تعليم المسنين».. أحلام «نورهان» لا تعترف بقصر القامة