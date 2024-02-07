تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية.. اعرف الرسوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم أنه من المقرر تحديد موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية، والرسوم الخاصة، حيث من المقرر اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول خلال ساعات، وبعدها سيجري إعلان تفاصيل التظلمات.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن» إن رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 ستكون 35 جنيها للمادة الواحدة، وعددها 9 مواد يتم دفعها بقسيمة مع تقديم الطلب في مقر الكونترول لتحديد موعد الاطلاع.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية

وأوضحت وكيل وزارة التعليم أن خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية كالتالي:

- يتوجه الطالب إلى الإدارة التعليمية التابع لها.

- القيام بسداد قيمة وتكاليف والرسوم الخاصة بالتظلمات المواد التي يرغب في مراجعتها بواقع 35 جنيها للمادة الواحدة.

- تحديد موعد للطالب من أجل التوجه وعمل التظلم.

- تحديد موعد مراجعة التظلم في الكونترول الرئيسي بمدرسة 25 يناير ببنها.

- في حالة ظهور أي تعديلات في درجات الطالب يجري رصدها للطالب واسترداد المبلغ المدفوع رسوم التظلم بقيمة 35 جنيها للمادة.

أشارت وكيل الوزارة أنه يستطيع الطالب خلال فترة تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية دفع الرسوم بقيمة 35 جنيها للمادة الواحدة، والتقدم بالتظلم ومراجعة درجاته لمواد الفصل الدراسي الأول الذي تم امتحانها بمجموع 140 درجة.