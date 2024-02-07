«دار ابن لقمان».. متحف قومي يؤرخ الانتصار في معركة المنصورة

«سلامة»: تحتوى على الغرفة التى أُسِر بها ملك فرنسا لويس التاسع.. ومعرض فنون تشكيلية

يمثل متحف «دار ابن لقمان» أثراً قومياً لأبناء الدقهلية، يؤرخ انتصار المصريين على الجيوش الأوروبية التى غزت مدن المحافظة. فالدار لا تزال تشهد على شجاعة المصريين وفوزهم فى موقعة المنصورة، من خلال لوحة من الحجر داخل المتحف نقش عليها تاريخ الحملة وانتصار المصريين باللغة العربية واللغة الفرنسية، للاحتفاظ بالذكرى خالدة فى عقول الأجيال، والتى كانت سر العيد القومى لمحافظة الدقهلية.

رضا سلامة، المشرف العام على آثار الدقهلية، قال إن «بن لقمان» دليل على تمكين المصريين من خلال حيلة بسيطة بالفوز على الفرنسيين، إذ قاموا بإخلاء الشوارع والاستعداد من فوق أسطح المنازل ليحاصروا الجنود ويلقنوهم درساً من الأعلى، ودارت حرب مشتعلة نتج عنها أسْر قائدهم وحبسه فى سجن دار ابن لقمان. «سلامة» أكد لـ«الوطن» أن النصر فخر كبير يحتفل به المواطنون فى الدقهلية كل عام فى العيد القومى لهم، إذ تمكن المواطنون من الفوز بفكرة بسيطة للقائد بيبرس، بإفراغ الشوارع وتسهيل الأمور لضرب الفرنسيين من الأعلى والنصر عليهم، مشيراً إلى أن الدار تفتح أبوابها أمام المواطنين من أجل الاستمتاع بالأثر التاريخى القومى للدقهلية، ويمكن للجميع زيارة المكان والتجول داخله، حيث تحتوى الدار على الغرفة التى أسر بها لويس التاسع ومعرض فنون تشكيلية.

روان محمد، ابنة الدقهلية، قالت إنها تتردد على دار ابن لقمان فى العيد القومى من أجل زيارة المكان والتعرف على الأثر التاريخى، الذى يحكى قصة انتصار: «كل مكان تاريخى بيحكى قصة انتصار وشجاعة للمصريين، وابن لقمان من أكثر الأماكن المحببة لقلبى، لأنه بيحكى فخر كونى من الدقهلية».

فيما قال محمد عادل، أحد أبناء المحافظة، إن الدار دليل على قهر المصريين للاحتلال منذ القدم، مضيفاً: «ابن لقمان يسرد حكاية منذ أكثر من 800 سنة وشجاعة أجدادنا فى الدقهلية قدروا أنهم يحققوا النصر، فخر واعتزاز لكل مواطن فى الدقهلية، وهو سبب حرصى على زيارة ابن لقمان».