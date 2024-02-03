غلق كوبري جمجرة الجديد على طريق بنها المنصورة لأعمال الصيانة

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، غلق كوبري جمجرة الجديد على طريق «بنها - المنصورة السريع» على الرياح التوفيقي، حتى الاثنين المقبل لأعمال الصيانة، إذ من المقرر بدء الأعمال الليلة وحتى الاثنين المقبل، في إطار أعمال إنشاءات الكوبري الذي جرى تجديده العام الماضي.

محور مروري لعدد من القرى

وأشار محافظ القليوبية إلى أنّ كوبري جمجرة الذي دخل عملية الصيانة اليوم، يقع على طريق بنها المنصورة الزراعي، وهو مدخل لعدد من القرلا وهي «جمجرة الجديدة، وكفر الأربعين، وكفر كردي، وعزبة عبد المجيد نصير، وعزبة محي، وبرقطا، وعزبة أباظة، والشقر، وكفر الحبش»، إضافة إلى ربط منيا القمح وتوابعها بمحافظة الشرقية.

الكوبري يخدم 40 ألف نسمة

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنّ الكوبري يخدم أهالي القرية المشار إليها، ويصل عددهم إلى 40 ألف نسمة من أبناء مركزي بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية بمنطقة شرق الرياح التوفيقي.

وأوضح أنّ الطرق البديلة خلال فترة الصيانة، تتضمن استخدام الطريق حتى قرية أسنيت أو مدينة كفر شكر، وعبور كباري أسنيت وكفر شكر للبر الشرقي، والعودة مرة أخرى عن طريق البر الشرقي للوصول لمناطق القرى التي يخدمها الكوبري.

وفي حالة القادم من بنها او الطريق الزراعي مصر اسكندرية يتم استخدام طريق بنها المنصورة الحر الجديد والممتدد حتي مدينة كفرشكر في محافظة القليوبية أو النزول من علي الطريق الزراعي من الفتحة المخصصة الالتحام مع طريق بنها المنصورة الجديدة والوصول لقرية جمجرة والقري التي تقع في نطاق كوبري جمجرة الجديدة خلال فترة الصيانة