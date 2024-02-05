طرح فرص استثمارية جديدة في المنصورة الجديدة.. اعرف خطوات الحجز

كشف جهاز المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لعدد من الفرص الاستثمارية الجديدة داخل المدينة، وحددت عدة خطوات من أجل التقديم وحجز الفرص.

طرح فرص استثمارية جديدة في المنصورة الجديدة

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى توفير وطرح قطعتي أرض عمرانيتين بمدينة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية، من أجل الفرص الاستثمارية المختلفة.

وأكدت الهيئة، أنه يمكن الحجز في هذه الفرص الاستثمارية من خلال الدخول على الرابط من هنا، وإجراء الخطوات الآتية:

- اختيار خدمات متعددة.

- اختيار منها خدمة التقديم علي فرص الاستثمار.

- تسجيل بيانات حساب المستثمر والتأكد من صحة البريد الإلكتروني.

- تسجيل بيانات الشركة أو الشركات الخاصة به.

- اختيار الفرصة وتحديد الشركة التي سيتقدم من خلالها.

- رفع كل المستندات المالية والفنية المطلوبة.

- يتم إرسال كود للمتقدم من أجل سداد جدية الحجز.

- يتم سداد جدية الحجز، ويقوم المتقدم بطباعة نموذج العرض المالي ووضعه في مظروف مالي مغلق.

- يتم التقديم في مقر الهيئة في العاصمة الإدارية.

موعد التقديم لحجز الفرص الاستثمارية

وبحسب الهيئة، يمكن التقديم خلال الفترة الحالية حتى يوم 15 فبراير الجاري، حيث تقوم الهيئة بدراسة العرض بعد انتهاء فترة التقديم، وفي حال القبول يتم إبلاغ من تتوافر فيه الشروط لاستكمال المبلغ المالي المحدد، وفي حالة الرفض يتم استرداد مبلغ جدية الحجز في الفترة من يوم 1 حتى 15 من كل شهر.