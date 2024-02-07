أمين نقابة المعاشات: الحزمة الاجتماعية تراعي الفئات الأكثر احتياجا.. ويجب ضبط الأسواق

قال إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، عن زيادة المعاشات الأخيرة في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقت بتوجيهات من الرئيس السيسي، إنَّ تحرك الدولة لمواجهة الغلاء والأحداث الاقتصادية وتطبيقها الفوري كان متوقعاً لدينا لإدراكنا بأنَّ القيادة السياسية دائماً ما تراعي الفئات الأكثر احتياجاً في قراراتها.

يجب ضبط الأسواق

وأضاف «أبو العطا»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّه لشعور المواطنين بالزيادات الأخيرة في المعاشات والرواتب وليكون لها تأثير ملموس، يجب أن يتزامن معها ضبط للأسواق، لافتاً إلى أنَّ القرارات الأخيرة لرفع الأجور تواكبت مع الأحداث بل وجاءت استباقية.

وتابع أمين عام نقابة المعاشات: «القرارات تسبق شهر رمضان ما نلمس فيه مزيدا من المراعاة للمواطنين، ولكن على الأجهزة الرقابية وعلى الحكومة محاولة ضبط الأسواق».