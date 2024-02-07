ميزة جديدة من واتساب للتخلص من الإزعاج نهائيا.. اتبع 3 خطوات

يُعتبر واتساب من أشهر البرامج المجانية التي تتيح التواصل مع الآخرين عبر الرسائل المكتوبة أو الصوتية، ويتعرض بعض مستخدمي البرنامج إلى الرسائل المزعجة والمضايقات التي تدفعهم للبحث عن طرق حظر تلك الرسائل للحفاظ على الخصوصية وتجنب الإزعاج.

طريقة جديدة لحظر رسائل واتساب

أتاح تطبيق واتساب طريقة جديدة تُمكن مستخدميه من حظر الرسائل غير المرغوب فيها دون فتحها من خلال شاشة القفل أو قائمة الدردشة، ما يجعل التحكم فيمن يتصل بك أسهل من أي وقت مضى، ولتجربة ذلك يمكن اتباع الخطوات التالية وفقًا لما ذكره موقع واتساب:

- اضغط على علامة السهم المرافقة لرسالة الواتساب عند ظهورها على شاشة القفل.

- اختر حظر المستخدم غير المرغوب به.

- قم بتأكيد الحظر من خلال وضع علامة أمام اسم المستخدم.

وتوجد طريقة آخري تُمكنك من حظر الشخص الذي تريد تجنب رسائله على واتساب، كالتالي:

- افتح تطبيق واتساب وانتقل إلى قائمة الدردشات.

- ابحث عن الشخص الذي تريد حظره، واضغط على اسمه لفتح صفحة الملف الشخصي.

- اضغط على المزيد.

- اختر الإعدادات ثم الحظر.

تفعيل خاصية عدم استلام رسائل من الأرقام الغريبة

وفي حال أردت تجنب استقبال رسائل من ارقام غريبة على واتساب يمكنك تفعيل خيار التبليغ عن الإزعاج من خلال اتباع الخطوات التالية:

- افتح الرسالة التي تريد التبليغ عنها.

- اضغط على المزيد.

- اختر التبليغ عن الإزعاج.

- اختر سبب التبليغ عن الرسالة مثل الاحتيال أو الإرهاب، ثم اضغط على إرسال.