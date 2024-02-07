استشاري هندسة بيئية بألمانيا: شاركت في «الجبل الأصفر» أكبر مشروع صرف صحي بالمنطقة

أكدت الدكتورة إيريني استمالك، استشاري الهندسة البيئة في ألمانيا ونائب رئيس الهيئة الألمانية للتعاون الدولي، أن محطة طلمبات للجيش الأمريكي كان أول مشروع لها في ألمانيا وعملت على المشروع بأكمله وتم تنفيذه، منوهة بأنها حصلت في آخر مشروع على شهادة بأنها قادرة على تنفيذ المشروعات.

انضممت للهيئة الألمانية للتعاون الدولي في 2018

وأوضحت «استمالك»، خلال حوارها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن هذه التجربة جيدة جدًا بالنسبة لها، مؤكدة أنها انضمت للهيئة الألمانية للتعاون الدولي في 2018، بسبب اهتمامها بالتعاون الدولي من منطلق نقل الخبرات الألمانية لخارج ألمانيا.

نفذت الكثير من المشاريع مع مصر

وأشارت إلى أنها نفذت الكثير من المشاريع مع مصر، منوهة بأن مشروع الجبل الأصفر أكبر مشروع صرف صحي في الشرق الأوسط، وعملت في جزء من المشروع وكان عبارة عن تحالف ألماني إسباني في عام 2013.

وأضافت أن مصر بها سوق بحجم عمل كبير جدًا، مشددة على أنه يتم التركيز للمؤسسة التي تعمل بها على مصر وهناك تعاون كبير بين مصر وألمانيا.