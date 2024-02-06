محافظ القليوبية يتفقد أعمال إصلاح عطل مفاجئ في خط الصرف الصحي بمجزر كفر سعد

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط الصرف الصحي وانسداد البيارة الخاصة بالمجزر نتيجة الاستخدام الخاطئ وتراكم الرواسب والفضلات الناتجة من أعمال الذبح.

وجرى تشكيل فريق عمل متكامل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجار تطهير الخط بالكامل وتطهير البيارة الخاصة بالمجزر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصلاح العطل وعودة العمل بالمجزر بكفاءة.

أسباب العطل وتلافي حدوثه

ووجه محافظ القليوبية خلال الجولة بدفع الأعمال والتنسيق مع مديرية الإسكان للكشف عن أسباب العطل وتلافي حدوثه مرة اخرى من خلال توسعة البيارة وعمل حاجز لمنع الرواسب وإصلاح الطلمبات الغاطسة وتخصيص موظفين بالمجزر لصيانة الشبكة وتدريبهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

توفير الخدمات للمواطنين

أشار الهجان أن المحافظة تسعى دائما لتوفير الخدمات للمواطنين والعمل على راحتهم وذلك من خلال توفير أماكن آمنة لذبح المواشي يتم فيها مراعاة المواصفات القياسية ومعايير الأمان والصحة والسلامة المهنية.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والأستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان.