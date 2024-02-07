جيسكا حسام أفضل ممثلة شابة عن دورها بـ«المعزة» في مهرجان الفيلم المستقل

منح مهرجان الفيلم المستقل في بوسطن بدورته الثالثة، جائزة «أفضل ممثلة شابة»، للفنانة المصرية جيسكا حسام، عن دورها في الفيلم المصري العالمى «The Goat» المعزة، استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه الفيلم بعد عرضه عالميا.

كما منح مهرجان الفيلم المستقل في بوسطن، الذي يخصص جوائزة لدعم وتشجيع صناع السينما المستقلين والشباب في الولايات المتحدة والعالم، الفيلم جائزة أفضل تصوير سينمائي.

وعبرت جيسكا عن سعادتها بهذه الجائزة الكبيرة، مؤكدة انه نتيجة جهدا كبير بذلته في الفيلم سواء من تحضيرات وتجهيزات قبل الفيلم بمدة، مرورا بالتصوير والكواليس الصعبة التي مررت بها، حيث أكسبتها خبرة وأضافت لها، خاصة في ظل التعاون مع المخرجة ايلاريا بوريللي، التي نصحتها كثيرا وأضافت لها الكثير.

وأشارت جيسكا إلى أنها تسعى بشكل كبير من خلال أعمالها، على تجسيد ومناقشة قضايا المرأة والفتيات، حيث يمكن تقديم العديد من الأدوار والمواضيع والمساهمة في عرض المشكلة وتسليط الضوء عليها، وإيجاد الحلول كما حدث في «فيلم المعزة».

وعن أعمالها المقبلة، قالت إنها تنتظر عرض فيلم «أصل الحكاية»، الذي تعتبره خطوة جديدة نحو النجاح، لتعاونها مع المخرج الكبير محمد أمين ونخبة من كبار الفنانين، كما أوشكت على الانتهاء حاليا من تصوير مسلسل كامل العدد السيزون الثاني للمخرج خالد الحلفاوي، الذي أقوم فيه بأداء دور مختلف عن الجزء الأول بشكل كامل، وأقدم شخصية أمينة بشكل أعمق، ما يجعله تحديا واختبارا جديدا.

فيلم المعزة

يذكر أن فيلم «المعزة» حقق نجاحا كبيرا، ولاقى ردود أفعال إيجابية وإشادات على المستويين النقدي والجماهيري، بعد عرضه في مهرجان روما السينمائي في أكتوبر 2023، ومهرجان الجونة السينمائي، كما حصل على جوائز في عدد من المهرجانات الدولية منها: مهرجان السويد الدولي، ومهرجان لوس أنجليس لأفلام المرأة، ومهرجان البعد الرابع للأفلام المستقلة، ومهرجان تورنتو الدولي لأفلام المرأة.