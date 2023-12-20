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أحمد مجدي وهشام عاشور يصلان «ريد كاربت» فيلم المعزة

كتب:

بسمة شطا
09:44 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
هشام عاشور

هشام عاشور

انطلقت منذ قليل، «الريد كاربت» الخاصة بفيلم المعزة، الذي يعرض مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

انطلاق عرض فيلم المعزة

وكان أول حضور الريد كاربت، الفنان هشام عاشور الذي يظهر كضيف شرف في الفيلم، وحضر عدد من أبطال الفيلم، من بينهم جيسيكا ومايا تاليم، وعدد من الفنانين، ومنتج الفيلم إسلام الدخاخني، كما حضر الفنان أحمد مجدي، الذي وصل إلى مهرجان الجونة مؤخرا.

مهرجان الجونة يدعم فلسطين

وتقام الدورة السادسة من مهرجان الجونة، وسط ظروف استثنائية، وجرى تخصيص برنامج خاص للأفلام الفلسطينية، التي تحتفى الدورة الحالية بها.

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بقلم بسمة شطا